China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im Mai 2015 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um gut siebzehn Prozent.

China Southern konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 17,2 Prozent auf 14,776 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 14,5 Prozent auf 18,616 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Mai 8,778 Millionen Fluggäste, das waren 11,6 Prozent mehr als im Mai 2014. Die Frachtleistung hat um 1,7 Prozent auf 124 Tausend Tonnen angezogen.