China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Im April 2015 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut kräftig zulegen, die Nachfrage stieg um gut zwanzig Prozent.

China Southern konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 20,7 Prozent auf 15,458 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 17,2 Prozent auf 18,874 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat April 8,085 Millionen Fluggäste, das waren gut fünfzehn Prozent mehr als im April 2014.

Die Frachtleistung konnte um knapp sechs Prozent auf 126 Tausend Tonnen gesteigert werden.