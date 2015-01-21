China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Im Dezember 2014 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um zwanzig Prozent.

China Southern konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresdezember um zwanzig Prozent auf 14,322 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde dabei um 16,1 Prozent auf 18,401 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Dezember 8,320 Millionen Passagiere, das waren 17,6 Prozent mehr als im Dezember 2013. Die Fracht ist um 11,2 Prozent auf 133.140 Tonnen angewachsen.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit China Southern 100,918 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von zehn Prozent.