China Southern meldet mehr Verkehr

China Southern Airbus A330 (Foto: Airbus)

Im November 2014 konnte China Southern Airlines verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 19,4 Prozent.

China Southern konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 19,4 Prozent auf 14,049 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 12,8 Prozent auf 17,655 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um gut vier Prozentpunkte auf 79,6 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat November 8,318 Millionen Passagiere, das waren fünfzehn Prozent mehr als im November 2013. Die Fracht zog um zehn Prozent auf 137 Tausend Tonnen an. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit China Southern 92,594 Millionen Passagiere, das waren 9,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.