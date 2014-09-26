China Southern meldet mehr Verkehr

Im August 2014 konnte China Southern verglichen mit dem Vorjahresaugust erneut zulegen, die Fluggesellschaft aus Guangzhou konnte bei allen Kennzahlen wachsen.

China Southern konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresaugust um 5,3 Prozent auf 16,076 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde dabei um vier Prozent auf 19,782 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um einen Prozentpunkt auf 81,3 Prozent verbessert. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat August 2014 9,883 Millionen Passagiere, das waren 5,5 Prozent mehr als im August 2013. Die Fracht konnte um neun Prozent auf 122 Tausend Tonnen gesteigert werden.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit China Southern 66,727 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 8,5 Prozent.