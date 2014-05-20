China Southern meldet mehr Verkehr

Im April 2014 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 9,2 Prozent.

China Southern konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 9,2 Prozent auf 12,807 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 9,9 Prozent auf 16,111 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,57 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat April 7,915 Millionen Fluggäste, das waren acht Prozent mehr als im April 2012. Die Frachtleistung konnte um 14,7 Prozent auf 119 Tausend Tonnen gesteigert werden.