China Southern meldet mehr Verkehr

Im März 2014 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 5,5 Prozent.

China Southern konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 5,5 Prozent auf 12,878 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 10,8 Prozent auf 16,516 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 3,9 Prozentpunkte auf 80,0 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat März 7,777 Millionen Fluggäste, das waren 2,8 Prozent mehr als im März 2013. Die Frachtleistung konnte um 12,4 Prozent auf 122,87 Tausend Tonnen gesteigert werden.