China Southern meldet mehr Verkehr

Im Februar 2014 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 14,1 Prozent.

China Southern konnte im Februar 2014 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 14,1 Prozent auf 13,622 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 12,9 Prozent auf 16,291 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Februar 2014 8,112 Millionen Fluggäste, das waren 11,2 Prozent mehr als im Februar 2013. Die Fracht ist um 13 Prozent auf 76,29 Tausend Tonnen angewachsen.