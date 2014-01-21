China Southern meldet mehr Verkehr

Im Dezember 2013 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 6,2 Prozent.

China Southern konnte im Dezember 2013 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 6,2 Prozent auf 11,935 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 10,1 Prozent auf 15,845 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,8 Prozentpunkte auf unbefriedigende 75,30 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Dezember 7,027 Millionen Passagiere, das waren 2,6 Prozent mehr als im Dezember 2012. Die Fracht ist um acht Prozent auf 119.740 Tonnen angewachsen. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit China Southern 91,790 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,1 Prozent.