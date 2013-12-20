China Southern meldet mehr Verkehr

Im November 2013 konnte China Southern Airlines verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 6,5 Prozent.

China Southern konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 6,5 Prozent auf 11,761 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 10,7 Prozent auf 15,642 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 75,2 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat November 7,233 Millionen Passagiere, das waren 4,2 Prozent mehr als im November 2012. Die Fracht zog um 9,9 Prozent auf 124 Tausend Tonnen an. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit China Southern 84,713 Millionen Passagiere, das waren 6,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.