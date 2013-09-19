China Southern meldet mehr Verkehr

Im August 2013 konnte China Southern verglichen mit dem Vorjahresaugust erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 13,70 Prozent.

China Southern konnte im August erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 13,7 Prozent auf 14,621 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 14,6 Prozent auf 17,541 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung ist um 0,1 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent gestiegen. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat August 2013 9,139 Millionen Passagiere, das waren 10,2 Prozent mehr als im August 2012. Die Fracht konnte um drei Prozent auf 107,27 Tausend Tonnen gesteigert werden.