China Southern meldet mehr Verkehr

Im Juli 2013 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 8,4 Prozent.

China Southern konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuli um 8,4 Prozent auf 13,716 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 11,70 Prozent auf 17,033 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,40 Prozentpunkte auf 80,50 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Juli 8,578 Millionen Fluggäste, das waren 5,20 Prozent mehr als im Juli 2012. Die Frachtleistung konnte um 0,60 Prozent auf 98,85 Tausend Tonnen gesteigert werden. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres flogen mit China Southern 52,378 Millionen Passagiere, dies waren 6,1 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.