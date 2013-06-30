China Southern meldet mehr Verkehr

Im Mai 2013 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 10,80 Prozent.

China Southern konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 10,80 Prozent auf 11,668 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 9,10 Prozent auf 14,868 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,20 Prozentpunkte auf 78,5 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Mai 7,374 Millionen Fluggäste, das waren 7,10 Prozent mehr als im Mai 2012. Die Frachtleistung ging um 2,30 Prozent auf 102,02 Tausend Tonnen zurück.