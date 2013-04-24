China Southern meldet mehr Verkehr

Im März 2013 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um elf Prozentpunkte.

China Southern konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um fünfzehn Prozentpunkte auf 12,204 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 11,20 Prozentpunkte auf 14,911 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,70 Prozentpunkte auf 81,80 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat März 7,561 Millionen Fluggäste, das waren 10,60 Prozentpunkte mehr als im März 2012. Die Frachtleistung konnte um 3,2 Prozentpunkte auf 109,3 Tausend Tonnen gesteigert werden.