China Southern meldet mehr Passagiere

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Dezember 2018 insgesamt 11,514 Millionen Passagiere, das waren 6.9 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

China Southern konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresdezember um 14,2 Prozent auf 22,090 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde dabei um 10,9 Prozent auf 27,263 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 81,0 Prozent.

Die Fracht ist im Dezember um 3,2 Prozent auf 151,24 Tausend Tonnen angewachsen.

Im Berichtsjahr 2018 flogen mit China Southern 139,882 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 10,8 Prozent. Das Angebot über das ganze letzte Jahr gerechnete erreichte 314,443 Milliardensitzplatzkilometer, das entspricht einem Wachstum von 12,0 Prozent. Die Nachfrage erreichte 259,186 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einem Plus von 12,4 Prozent gleichkommt. Die durchschnittliche Jahresauslastung aller Flüge lag bei soliden 82,4 Prozent.