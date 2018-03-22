China Southern meldet mehr Passagiere

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Februar 2018 insgesamt 11,064 Millionen Passagiere, das waren 11,5 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

China Southern konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um 12,6 Prozent auf 20,558 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 13,3 Prozent auf 24,624 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 83,5 Prozent.

Die Frachttonnagen haben sich um 4,2 Prozent auf 108 Tausend Tonnen verbessert.