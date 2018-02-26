China Southern meldet mehr Passagiere

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Januar 2018 insgesamt 10,513 Millionen Passagiere, das waren 2,6 Prozent mehr als im Januar 2017.

Die Nachfrage hat sich um 3,2 Prozent auf 19,821 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde dabei um 6,0 Prozent auf 24,753 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent.

Die Frachttonnagen sind um 5,5 Prozent angestiegen, China Southern transportierte im Januar insgesamt 146,08 Tausend Tonnen Luftfracht.

Im Berichtsjahr 2017 flogen mit China Southern 126,299 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 10,2 Prozent.