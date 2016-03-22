China Southern meldet mehr Passagiere

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Januar 2016 8,803 Millionen Passagiere, das waren 5 Prozent mehr als im Januar 2015.

Die Nachfrage hat sich um 10,5 Prozent auf 16,293 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde dabei um 10,7 Prozent auf 20,825 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 78,2 Prozent. Die Fracht ist um 16 Prozent auf 143 Tausend Tonnen angewachsen.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit China Southern 109,420 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,4 Prozent.