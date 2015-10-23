China Southern meldet mehr Passagiere

China Southern Airbus A330 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat September 9,193 Millionen Passagiere, das waren 7,1 Prozent mehr als im September 2014.

China Southern konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 13,3 Prozent auf 16,108 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 12,7 Prozent auf 20,290 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozent auf 79,4 Prozentpunkte. Die Frachtleistung hat sich um 4,6 Prozent auf 143 Tausend Tonnen verbessert.

China Southern konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 83,190 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.