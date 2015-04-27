China Southern meldet mehr Passagiere

China Southern Airbus A330 (Foto: China Southern)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat März 2015 9,399 Millionen Fluggäste, das waren 3,7 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

China Southern konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 2,8 Prozent auf 16,058 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 3,5 Prozent auf 19,442 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent. Die Frachtleistung konnte um 26 Prozent auf 123 Tausend Tonnen gesteigert werden.

Mit China Southern flogen im ersten Quartal 2015 26,842 Millionen Passagiere, das waren zwölf Prozent mehr als im ersten Quartal des Vorjahres.