China Southern meldet mehr Passagiere

China Southern Airbus A330 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Januar 2015 8,378 Millionen Passagiere, das waren 3,9 Prozent mehr als im Januar 2014.

Die Nachfrage hat sich um 7,6 Prozent auf 14,741 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde dabei um 5,5 Prozent auf 18,882 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 78,3 Prozent. Die Fracht ist um 7,7 Prozent auf 123 Tausend Tonnen angewachsen.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit China Southern 100,918 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von zehn Prozent.