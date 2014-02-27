China Southern meldet mehr Passagiere

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Januar 2014 8,064 Millionen Passagiere, das waren 18,4 Prozent mehr als im Januar 2013.

Die Nachfrage hat sich um 21,5 Prozent auf 13,703 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde dabei um 19,1 Prozent auf 17,392 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 78,8 Prozent. Die Fracht ist um 2,9 Prozent auf 114,79 Tausend Tonnen angewachsen. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit China Southern 91,790 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,1 Prozent.