China Southern meldet Januarzahlen

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Januar 2019 insgesamt 11,985 Millionen Passagiere, das waren vierzehn Prozent mehr als im Januar 2018.

Die Nachfrage hat sich um 16,5 Prozent auf 23,197 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde dabei um sechzehn Prozent auf 28,844 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent abgeschwächt.

Die Frachttonnagen sind um 7,4 Prozent angestiegen, China Southern transportierte im Januar 2019 insgesamt 157,39 Tausend Tonnen Luftfracht.

Im Berichtsjahr 2018 flogen mit China Southern 139,882 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 10,8 Prozent.