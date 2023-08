China Southern meldet Gewinnanstieg

China Southern Airlines kann für das erste Halbjahr 2011 einen Gewinnanstieg von mehr als dreissig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Guangzhou erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,755 Milliarden Yuan (431 Millionen US Dollar), in der gleichen Vorjahresperiode waren es 2,076 Milliarden Yuan. Der operative Umsatz stieg um 22 Prozent auf 42,414 Milliarden Yuan (6,636 Milliarden US Dollar), der operative Aufwand stieg ebenfalls um 22 Prozent auf 35,44 Milliarden Yuan. Der operative Gewinn erreichte 6,974 Yuan. Mit China Southern flogen in den ersten sechs Monaten 38,44 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Anstieg von 6,1 Prozent, die Flugzeuge waren zu 80,6 Prozent ausgelastet. Die Airline rechnet trotz schwierigeren Zeiten weiterhin mit einer stark anziehenden Inlandnachfrage.