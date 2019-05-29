China Southern legt weiter zu

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat April 2019 insgesamt 11,943 Millionen Fluggäste, das waren 3,2 Prozent mehr als im Vorjahresapril.

China Southern konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 6,3 Prozent auf 22,490 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um acht Prozent auf 27,101 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,0 Prozent.

China Southern transportierte im Berichtsmonat April insgesamt 140,76 Tausend Tonnen Fracht, das entspricht einem Rückgang von 2,5 Prozent.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte China Southern 48,321 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 7,8 Prozent.