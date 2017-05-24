China Southern legt weiter zu

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat April 2017 insgesamt 10,109 Millionen Fluggäste, das waren sieben Prozent mehr als im Vorjahresapril.

China Southern konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 8,7 Prozent auf 18,216 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 7,5 Prozent auf 22,031 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 82,7 Prozent.

China Southern transportierte im Berichtsmonat April insgesamt 141,4 Tausend Tonnen Fracht, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte China Southern 40,394 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von zehn Prozent.

Bei der Fracht konnte China Southern in den ersten vier Monaten um sieben Prozent wachsen, transportiert wurden insgesamt 527 Tausend Tonnen Liftfracht.