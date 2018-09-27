China Southern legt kräftig zu

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im August 2018 legte China Southern verglichen mit dem Vorjahresaugust erneut kräftig zu, die Fluggesellschaft aus Guangzhou konnte bei allen Kennzahlen wachsen.

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat August 13,289 Millionen Passagiere, das waren 6,9 Prozent mehr als im August 2017. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresaugust um 16,5 Prozent auf 24,563 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde dabei um 13,8 Prozent auf 28,613 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 3,7 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung ist um 9,7 Prozent auf 149,43 Tausend Tonnen angewachsen.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit China Southern 93,078 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 11,6 Prozent.