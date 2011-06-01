China Southern kauft Boeing 777 Frachter

China Southern hat am 31. Mai 2011 an der Börse Hongkong den Kauf von sechs Boeing 777F Vollfrachtern bekannt gegeben.

Der Auftrag entspricht nach Listenpreis einem Marktwert von 1,58 Milliarden US Dollar. Der Börsenmitteilung ist zu entnehmen, dass China Southern die Maschinen zu einem grossen Teil aus eigenen Mitteln finanzieren wird und Finanzierungslücken über Bankkredite füllen will. Die Boeing 777F Frachtflugzeuge werden zwischen 2013 und 2015 zur Flotte von China Southern stossen.