China Southern finalisiert Dreamliner Auftrag

Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Laut einer Medienmitteilung von Boeing hat China Southern mit dem Flugzeugproduzenten aus den USA einen Auftrag über 12 Boeing 787-9 finalisiert.

Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht diese neue Bestellung einem Wert von 3,2 Milliarden US Dollar. China Southern ist momentan die größte Fluggesellschaft in China und befindet sich nach den aktuellen Passagierzahlen weltweit auf dem Platz Nummer fünf.

China Southern betreibt bereits zehn Boeing 787-8 und fliegt mit dem Dreamliner momentan von ihrem Hub in Guangzhou nach London, Rom, Vancouver, Perth, Auckland und Christchurch an.