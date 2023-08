China Southern erwartet längere Durststrecke

China Southern Airlines erwartet bessere Zeiten für die Airlineindustrie erst ab dem dritten Quartal 2009.

Die sich verschlechternde Weltkonjunktur und die hohen Treibstoffpreise werden den Fluggesellschaften noch bis ins dritte Quartal im nächsten Jahr stark zu schaffen machen, dies liess der Vorsitzende von China Southern verlauten. Gemessen an der Flottengrösse ist China Southern die grösste Airline in China. Die Fluggesellschaft musste in diesem Jahr bereits 740 Millionen Dollar mehr für das Kerosin ausgeben als im Vorjahr. Die Airline habe nun bei der chinesischen Regierung erneut angefragt, die Treibstoffpreise erhöhen zu dürfen. Der tiefe Dollarkurs vermag die schmerzlich hohen Treibstoffpreise nur leicht zu mildern.