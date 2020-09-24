China Southern erholt sich weiter

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern flogen im August 2020 insgesamt 10,330 Millionen Passagiere (Vorjahr 13,220 Millionen), gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Corona bedingten Rückgang von 28,4 Prozent.

In China zeichnete sich während der Corona Gesundheitskrise bereits im März eine leichte Erholung im Binnenverkehr ab, diese setzte sich über die Folgemonate im Inlandverkehr weiter fort. Im August konnte Chinas größte Fluggesellschaft im Binnenmarkt bereits wieder 10,253 Millionen Passagiere transportieren, das waren 16,3 Prozent weniger als im Vorjahresaugust aber wieder 14,3 Prozent mehr als im Juli. Bei der Fluggesellschaft aus Guangzhou wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 34,2 Prozent auf 20,729 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während die Nachfrage um 44 Prozent auf 15,172 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückging. Die Sitzplatzauslastung lag bei 73,2 Prozent und hat sich somit um 12,8 Prozentpunkte verschlechtert.

Das Frachtgeschäft hat sich kräftig erholt, im August transportierte China Southern 121,5 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht verglichen mit dem Vorjahresaugust einem Rückgang von 19,7 Prozent.

In den ersten acht Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied China Southern Airlines 53,092 Millionen Passagiere (Vorjahr knapp 100 Millionen), dies entspricht einem Einbruch von 47,4 Prozent.