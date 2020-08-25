China Southern erholt sich weiter

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Juli 2020 insgesamt 9,038 Millionen Passagiere (Vorjahr 13,731 Millionen), gegenüber dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Corona bedingten Rückgang von 34,2 Prozent.

In China zeichnete sich während der Corona Gesundheitskrise bereits im März eine leichte Erholung im Binnenverkehr ab, diese setzte sich über die Folgemonate im Inlandverkehr weiter fort. Im Juli konnte Chinas größte Fluggesellschaft bereits wieder 9,038 Millionen Passagiere transportieren, das waren knapp zwei Millionen mehr als im Juni. Bei der Fluggesellschaft aus Guangzhou wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 41,3 Prozent auf 17,675 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während die Nachfrage um 48,8 Prozent auf 13,286 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückging. Die Sitzplatzauslastung lag bei 72,5 Prozent und hat sich somit um 10,6 Prozentpunkte verschlechtert.

Das Frachtgeschäft hat sich kräftig erholt, im Juli transportierte China Southern 122,78 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht verglichen mit dem Vorjahresjuli einem Rückgang von 14,03 Prozent.

In den ersten sieben Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied China Southern Airlines 42,762 Millionen Passagiere (Vorjahr 86,503 Millionen), dies entspricht einem Einbruch von 50,5 Prozent.