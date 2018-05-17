China Southern baut Streckennetz aus

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

China Southern Airlines setzt die weltweite Expansion fort und verstärkt zahlreiche bestehende Verbindungen mit zusätzlichen Flugfrequenzen.

So bedient die Airline ab diesem Frühjahr sechs Destinationen auf dem nordamerikanischen Kontinent (inklusive Mexiko) mit nunmehr 50 wöchentlichen Flügen. New York-JFK wird ab Juni zweimal täglich vom chinesischen Heimatflughafen Guangzhou angeflogen. Die Frequenzen zwischen Guangzhou und San Francisco werden – ebenfalls ab Juni – von aktuell vier auf sechs pro Woche ausgebaut, und Vancouver erhält im gleichen Monat einen täglichen Flug ab Guangzhou. Zum Einsatz kommen moderne Jets der Muster Boeing 777-300ER und Boeing 787 (Dreamliner). In den USA und in Kanada offeriert die Fluggesellschaft ihren Gästen zudem über 200 Anschlussverbindungen mit Codeshare-Partnern wie American Airlines.

Wachstum in Südostasien

Auch die Dienste zu Zielen in Südostasien erfahren eine Kapazitätserhöhung. China Southern Airlines bedient in der Region – bestehend aus Vietnam, Thailand, Malaysia, Kambodscha, Laos, Myanmar, Singapur, Indonesien und den Philippinen – 20 Destinationen mit 446 Flügen pro Woche. Beispiele: Die Airline fliegt seit diesem April auf der Route von Chongqing nach Ho-Chi-Minh-Stadt dreimal wöchentlich. Guangzhou-Chiang Mai wird zweimal pro Tag und Shenyang-Bangkok einmal täglich bedient.

Die Strecken aus China zu Zielen in Japan und Korea sind mit aktuell 234 Flügen pro Woche ein ebenfalls starkes Verkehrsgebiet für China Southern Airlines. China Southern Airlines offeriert pro Woche zudem über 100 Flugverbindungen nach Hongkong sowie zu den taiwanesischen Städten Taipeh und Kaohsiung. Verstärkt wurde außerdem die Präsenz in Zentralasien.

About China Southern Airlines

China Southern Airlines ist die größte Fluggesellschaft Chinas und Asiens. Die Fluggesellschaft verfügt über die größte Flotte, das am weitesten ausgebaute Streckennetz sowie die größte Passagierkapazität aller chinesischen Airlines. Aktuell fliegt China Southern Airlines mit einer Flotte von über 780 modernen Passagier- und Frachtflugzeugen und setzte unter anderem als erste Fluggesellschaft der Welt sowohl Maschinen vom Typ Airbus A380 und Boeing B787 ein. Pro Tag bedient China Southern Airlines mit über 2.000 Flügen insgesamt 224 Ziele in 41 Ländern und Regionen in Asien, Europa, Amerika, Afrika und Ozeanien. Durch die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz Sky Team stehen den Gästen sogar Flüge zu weltweit 1.062 Zielen in 177 Ländern und Regionen zur Verfügung. Im Jahr 2017 beförderte China Southern Airlines mehr als 126 Millionen Passagiere und damit im 39. Jahr mehr als jede andere Fluggesellschaft in China. http://global.csair.com