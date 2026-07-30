China Southern baut Perth Angebot aus

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

China Southern Airlines wird ihre Verbindung zwischen Perth und Guangzhou in der Wintersaison 2026/27 auf tägliche Flüge ausweiten und damit die Kapazität zwischen Westaustralien und China deutlich erhöhen.

Die zusätzlichen Flüge finden vom 1. Dezember 2026 bis zum 10. März 2027 statt und fallen somit mit der Hauptreisezeit zum chinesischen Neujahr zusammen. Während der 14-wöchigen Saisonausweitung bietet die Fluggesellschaft auf dieser Strecke 55.200 Sitzplätze mit ihrer Boeing 787-9 Dreamliner-Flotte an.

Der Flughafen Perth begrüßte die Ankündigung und wertete sie als Zeichen wachsenden Vertrauens in den westaustralischen Markt und als weitere Stärkung der Wirtschafts- und Tourismusbeziehungen mit China.

Über Guangzhou hinaus bietet der erweiterte Flugplan den Passagieren verbesserte Anschlussverbindungen innerhalb des umfangreichen Streckennetzes von China Southern, darunter Ziele in Europa, Japan, Südasien und anderen internationalen Märkten.

Die Fluggesellschaft wird die Strecke während der saisonalen Aufstockung siebenmal wöchentlich mit einem Boeing 787-9 Dreamliner bedienen.