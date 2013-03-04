China Southern übernimmt fünften Airbus A380

Am Freitag, dem 1. März 2013, konnte China Southern Airlines ihren fünften Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Der fünfte Superjumbo von China Southern hat die Produktionsnummer MSN120 und ist auf die Kennung B-6140 immatrikuliert. Die feierliche Übergabe fand auf dem Airbus Werksflughafen in Toulouse statt. Die Fluggesellschaft aus China hat fünf Airbus A380 bestellt und ist die siebte Superjumbo Betreiberin. China Southern hat ihren A380 für 506 Fluggäste ausgelegt. 428 Passagiere finden in der Economy Klasse, 70 in der Business Klasse und acht in der Ersten Klasse platz. Die Superjumbos von China Southern werden durch das Trent 900 von Rolls Royce angetrieben.