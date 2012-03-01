China Southern übernimmt dritten Airbus A380

Am Mittwoch, den 29. Februar 2012, konnte China Southern Airlines ihren dritten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Der dritte Superjumbo von China Southern hat die Produktionsnummer MSN054 und ist auf die Kennung B-6138 immatrikuliert. Für Airbus ist es die vierte A380 Auslieferung in diesem Jahr. Die feierliche Drittübergabe fand auf dem Airbus Werksflughafen in Toulouse statt. Die Fluggesellschaft aus China hat fünf Airbus A380 bestellt und ist die siebte Superjumbo Betreiberin. China Southern hat ihren A380 für 506 Fluggäste ausgelegt. 428 Passagiere finden in der Economy Klasse, 70 in der Business Klasse und acht in der Ersten Klasse platz. Die Superjumbos von China Southern werden durch das Trent 900 von Rolls Royce angetrieben.