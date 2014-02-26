China Southern übernimmt Boeing 777-300ER

China Southern Airlines konnte am 25. Februar 2014 in Seattle ihre erste Boeing 777-300ER übernehmen.

China Southern hat bei Boeing im Februar 2012 zehn Boeing 777-300ER in Auftrag gegeben, die erste Maschine konnte nun übernommen werden. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Guangzhou (Kanton) will mit den neuen Boeing 777-300ER das Langstreckennetz weiter festigen und ausbauen. Mit den ersten Maschinen sollen hauptsächlich Destinationen an der US-amerikanischen Ostküste angeflogen werden. Die zweimotorigen Riesen sind für vier Gäste in der ersten Klasse, 34 in der Business Klasse, 44 in der Premium Economy Klasse und 227 in der Economy Klasse ausgelegt. In diesem Jahr kann China Southern noch drei weitere Boeing 777-300ER übernehmen, die restlichen sechs Maschinen sollen bis 2016 ausgeliefert werden.