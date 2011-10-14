China Southern übernimmt Airbus A380

Heute, den 14. Oktober 2011, konnte China Southern Airlines ihren ersten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Die feierliche Erstübergabe fand auf dem Airbus Werksflughafen in Toulouse statt. Die Fluggesellschaft aus China hat fünf Airbus A380 bestellt und ist die siebte Superjumbo Betreiberin. China Southern hat ihren A380 für 506 Fluggäste ausgelegt, 428 Passagiere finden in der Economy Klasse, 70 in der Business Klasse und acht in der Ersten Klasse platz. Die Superjumbos von China Southern werden durch das Trent 900 von Rolls Royce angetrieben.