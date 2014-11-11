China Express tätigt Großeinkauf bei Bombardier

Die chinesische Fluggesellschaft China Express Airlines hat bei dem kanadischen Flugzeugproduzenten Bombardier sechzehn weitere Bombardier CRJ900 NextGen bestellt.

Neben den sechzehn fest bestellten CRJ900 sichert sich China Express eine Option auf weitere acht Flugzeuge dieses Typs. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht der Festauftrag einem Wert von 727 Millionen US-Dollar. China Express Airlines unterhält ihren Hauptsitz in Guiyang und hat den Flugbetrieb vor rund acht Jahren aufgenommen die Airline steuert bereits fünfzig Ziele in China an. China Express betreibt vier CRJ200 und elf CRJ900, die CRJ900 haben eine Sitzplatzkapazität von 84 Passagieren.