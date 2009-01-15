China Eastern verordnet Wachstumsstop

China Eastern will ihre Kapazität dieses Jahr nicht erweitern und die Auslieferung bestellter Flugzeuge so weit wie möglich verhindern.

Der Firma nahestehende Quellen behaupten, die Airline habe vor, die diesjährige Auslieferung von bestellten Flugzeugen entweder zu verschieben, ganz rückgängig zu machen oder die neuen Maschinen wieder zu verkaufen. Ein Sprecher der Airline sagte, man werde versuchen, die Kapazität so tief wie möglich zu halten, doch alles sei vom Verständnis der Flugzeughersteller abhängig. Für dieses Jahr vorgesehen war die Auslieferung von 29 Flugzeugen der Firmen Boeing und Airbus.