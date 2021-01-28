China Eastern präsentiert Passagierzahlen

China Eastern Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: China Eastern Airlines)

China Eastern konnte im Dezember 2020 insgesamt 7,035 Millionen Fluggäste im Inlandverkehr an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, auf internationalen Strecken waren es 23,4 Tausend.

Im Inlandverkehr läuft das Geschäft bei den chinesischen Airlines trotz der Corona Krise mehr oder weniger wieder gut, im November und Dezember konnte sich das Wachstum vom Oktober jedoch nicht fortsetzen. Wegen erneut aufkeimenden Krankheitsfällen in China schrumpften die Passagierzahlen im inlandverkehr bei China Eastern im Vergleich zum Vorjahresdezember wieder.

Die Airline konnte im Binnenmarkt China im Berichtsmonat Dezember insgesamt 7,050 Millionen Passagiere transportieren, das waren gut zwanzig Prozent weniger als im Vorjahresdezember. Auf internationalen Strecken ist bei China Eastern auch im Dezember erneut fast gar nichts gegangen, hier konnte die Airline lediglich 23,4 Tausend Passagiere an Bord ihrer Langstreckenjets begrüßen, im Vorjahresdezember konnte die zweitgrößte Airline Chinas 1,472 Millionen Fluggäste auf internationalen Flügen transportieren. Die gesamte Nachfrage ging verglichen mit dem Vorjahresdezember um 46,6 Prozent auf 9,732 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde dabei um 37,3 Prozent auf 14,263 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 11,9 Prozentpunkte auf 68,2 Prozent.

Die Frachtleistung kam verglichen mit dem Vorjahresdezember um 15,2 Prozent tiefer zu liegen und erreichte 80,6 Tausend Tonnen.

In Berichtsjahr 2020 flogen mit China Eastern insgesamt 74,488 Millionen Passagiere (Vorjahr 130,297 Millionen), das waren wegen der Corona Krise 42,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Inlandverkehr benutzten 71,897 Millionen Passagiere die Dienste von China Eastern, das waren 34,0 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019.