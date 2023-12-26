China Eastern mit solidem November

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

Mit China Eastern Airlines flogen im Berichtsmonat November 2023 insgesamt 9,917 Millionen Passagiere, im Vorjahresnovember waren es wegen Coronaeinschränkungen lediglich 2,522 Millionen.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch der Luftverkehr im Reich der Mitte wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im November 2023 bei China Eastern 16,275 Milliarden Sitzplatzkilometer, verglichen mit dem November 2022 entspricht dies einem Plus von 334 Prozent. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresnovember auf 21,364 Milliarden Sitzplatzkilometer vervierfacht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 76,2 Prozent, das waren elf Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresnovember um 54 Prozent angestiegen, China Eastern transportierte im November 2023 insgesamt 87,2 Tausend Tonnen Luftfracht.