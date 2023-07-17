China Eastern mit solidem Mai

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

Mit China Eastern Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 2023 insgesamt 9,675 Millionen Passagiere, im Vorjahresmai waren es wegen Coronaeinschränkungen lediglich 1,512 Millionen.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im Mai 2023 bei China Eastern 14,593 Milliarden Sitzplatzkilometer, im Mai 2022 lag die Nachfrage gerade einmal bei 1,512 Milliarden Sitzplatzkilometern. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresmai auf 20,840 Milliarden Sitzplatzkilometer versechsfacht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 70 Prozent, das waren 9,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmai.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresmai um 88 Prozent angestiegen, China Eastern transportierte im Mai 2023 insgesamt 67,7 Tausend Tonnen Luftfracht.