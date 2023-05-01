China Eastern mit solidem März

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

Mit China Eastern Airlines flogen im Berichtsmonat März 2023 insgesamt 8,227 Millionen Passagiere, das waren 228 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im März 2023 bei China Eastern 12,145 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 231 Prozent mehr als im März 2022. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresmärz um 179 Prozent auf 17,250 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 70,4 Prozent, das waren 11 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmärz.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresmärz um zwölf Prozent zurückgegangen, China Eastern transportierte im März 2023 insgesamt 53,34 Tausend Tonnen Luftfracht.