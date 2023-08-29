China Eastern mit solidem Juli

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

Mit China Eastern Airlines flogen im Berichtsmonat Juli 2023 insgesamt 11,505 Millionen Passagiere, im Vorjahresjuli waren es wegen Coronaeinschränkungen 5,068 Millionen.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch der Luftverkehr im Reich der Mitte wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im Juli 2023 bei China Eastern 18,526 Milliarden Sitzplatzkilometer, verglichen mit dem Juli 2022 entspricht dies einem Plus von 151 Prozent. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli auf 23,626 Milliarden Sitzplatzkilometer verdoppelt. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,4 Prozent, das waren 11,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuli.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresjuli um 34 Prozent angestiegen, China Eastern transportierte im Juli 2023 insgesamt 72,28 Tausend Tonnen Luftfracht.