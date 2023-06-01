China Eastern mit solidem April

China Eastern Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern Airlines flogen im Berichtsmonat April 2023 insgesamt 9,303 Millionen Passagiere, das waren zehnmal so viele wie im Vorjahresapril.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im April 2023 bei China Eastern 13,792 Milliarden Sitzplatzkilometer, im April 2022 lag die Nachfrage gerade einmal bei 868 Millionen Sitzplatzkilometern. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresapril auf 19,138 Milliarden Sitzplatzkilometer verachtfacht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 72,1 Prozent, das waren 15,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresapril.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresapril um 213 Prozent angestiegen, China Eastern transportierte im April 2023 insgesamt 57,1 Tausend Tonnen Luftfracht.