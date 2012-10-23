China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im September 2012 6,388 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von 11,53 Prozentpunkten.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 9,72 Prozentpunkte auf 11,699 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 8,67 Prozentpunkte auf 10,794 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 80,37 Prozent und verbesserte sich somit um 1,25 Prozentpunkte. Bei der Fracht ging es bei China Eastern ebenfalls leicht nach oben, die Fluggesellschaft transportierte 136.020 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 0,88 Prozentpunkten. Von Januar bis Ende September flogen mit China Eastern 55,180 Millionen Passagiere, dies waren 6,33 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.