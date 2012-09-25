China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im August 2012 7,155 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einer Zunahme von 10,45 Prozentpunkten.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 10,18 Prozentpunkte auf 12,724 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 11,39 Prozentpunkte auf 10,632 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 83,56 Prozent und verbesserte sich somit um 0,91 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste China Eastern im August einen Rückgang um 4,92 Prozentpunkte hinnehmen, die Frachtleistung erreichte 398 Millionen Tonnen Kilometer. Von Januar bis Ende August flogen mit China Eastern 48,792 Millionen Passagiere, dies waren 5,68 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.