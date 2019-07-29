China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

Mit China Eastern flogen im Juni 2019 insgesamt 10,722 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 8,4 Prozent.

China Eastern konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 11,1 Prozent auf 18,245 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 12,1 Prozent auf 22,047 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,8 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 9,4 Prozent auf 77,9 Tausend Tonnen verbessert.

Im ersten Halbjahr 2019 flogen mit China Eastern 64,008 Millionen Passagiere, dies waren 8,6 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.