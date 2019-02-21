China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

Mit China Eastern flogen im Januar 2019 insgesamt 10,688 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 17,2 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 16,4 Prozent auf 22,730 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 19,1 Prozent auf 18,342 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,7 Prozent und hat sich somit um 1,8 Prozentpunkte verbessert.

Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Januar 86,83 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von 7,8 Prozent.

Im Berichtsjahr 2018 flogen mit China Eastern 121,126 Millionen Passagiere, dies waren 9,3 Prozent mehr als im Vorjahr.